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Emlaka nasıl yazılır? Emlaka mı emlağa mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.03.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve gerek yeni kelimeler türetirken gerekse kelimeleri çekimlerken farklı ekler kullanılır. Yapım ve çekim ekleri kelimelerin kök ve gövdelerine eklenirken Türkçenin ses kurallarına uygun bir şekilde gelmek zorundadır. Büyük ve küçük ünlü uyumu, ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması ve sertleşmesi gibi birtakım ses olayları yaşanarak kelimeler Türkçenin söz dizimine uygun bir şekilde yazılır.

Emlaka nasıl yazılır? Emlaka mı emlağa mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yapım ve çekim ekleri olmak üzere ekler bulunur. Yapım ekleri farklı kelimeler türetmek için kullanılırken çekim ekleri de kelimeleri, bağlı olduğu diğer kelime gruplarına göre farklı anlamlar doğrultusunda çekimlerler. Yapım ve çekim ekleri kelimelere eklenirken Türkçenin dil bilgisi kurallarına göre eklenirler. Eklenme sırasında kelimelerde ve eklerde birtakım ses olayları yaşanır. Neredeyse her kelimeye eklenen ekler ve kelimeler birbirine göre değişim yaşasa da bazı istisnalar bulunur.

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Emlaka nasıl yazılır?

Emlak kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada “mülkler” anlamına gelen “amlâk” kelimesinden alıntı olan emlak kelimesi çoğul bildiren bir ifadedir. Türkçenin Kıpçak Türkçesi Döneminde görülmeye başlanan emlak kelimesi dilimizde de benzer bir anlam taşır. Emlak TDK sözlükte şu şekilde açıklanmıştır:

  • Ev, arsa, bahçe gibi taşınmayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar

Emlak kelimesi tekil olarak kullanılsa da aslında bu kullanım da yanlıştır. Emlak kelimesi bir çoğulluk belirtir. Bunun yanı sıra emlak kelimesinin söylenişi sırasında /l/ sesi ince okunur. Emlak kelimesine ek geldiğinde kelimenin yazımı karıştırılabilir. Özellikle de yönelme durumu eki olan -A ekinin gelmesi neticesinde emlaka mı emlağa ikilemi yaşatır. Normal şartlar altında kelimelere gelen ekler kelimelerin uyumlarına göre değişebilse de alıntı kelimelerde bazı istisnalar görülür. Bu bağlamda emlak kelimesine yönelme durumu eki geldiğinde kelimenin yazımı “emlaka” şeklinde olmalıdır. Emlaka yazımı sırasında /k/ sesi yumuşamaz. Bu noktada da kelimeyi “emlağa” şeklinde yazmak yazım yanlışına yol açar.

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Emlaka yazımı ile ilgili örnek cümleler

Türkçe kelimelerde özellikle de son seste bulunan sessiz harfler, gelen eklere göre yumuşayıp sertleşebilirler. Ötümlüleşme ve ötümsüzleşme olarak bilinen bu ses olayı çoğu kelimede yaşansa da bazı alıntı kelimelerde yaşanmayabilir Emlak kelimesi de yumuşama yaşamayan kelimelerden birisidir. Dolayısıyla emlaka doğru yazılışı sırasında yumuşama olmaz ve k > ğ değişimi görülmez. Emlaka doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Eline geçen her parayı emlaka yatıyırodu.
Bu sıralar emlaka yatırım yapmak ya da emlak sarın almak pek mümkün değil gibi görünüyor.

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