SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Camia ayağa kalktı! 'Alex de Souza'nın heykeli yıkılsın'

Camia ayağa kalktı! 'Alex de Souza'nın heykeli yıkılsın'

29.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex de Souza, son günlerde yaptığı illegal bahis sitesi reklamları ile gündeme gelmeye devam ederken, Fenerbahçe Kongre Üyesi Serkan Erg'in Brezilyalı yıldız için yaptığı çıkış camiada tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

Camia ayağa kalktı! 'Alex de Souza'nın heykeli yıkılsın'

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymesinin ardından ülkesine dönen Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi Alex de Souza, son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemde.

Brezilyalı eski futbolcu son dönemde illegal bahis sitesi reklamları için yaptığı ücretli paylaşımlarla tepki çekerken, Fenerbahçe Kongre üyesi Serkan Erg'den beklenmedik bir çıkış geldi.

'HEYKEL YIKILSIN'

thumbs_b_c_cbea37146d7b1d2f5d8b24497053fec3

Serkan Erg, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı giriş bölgesindeki heykelinin kaldırılmasını talep etti. Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı.

Alex'in heykelinin bulunduğu yerde ayrıca Fenerbahçe'nin iki efsanesinin daha; Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in de heykeli bulunuyor. Alex'in heykeli taraftarların kendi aralarında yaptığı organizasyonun sonrasında dikilmişti.

TARAFTARDAN TEPKİ!

Alex_de_Souza_Fenerbahce

Kongre üyesinin bu çıkışı sonrası Sarı-Lacivertli bazı taraftarlar Serkan Erg'e tepki gösterdi.

''YUVAMA DÖNÜYORUM''

DepoPhotos_14812567_(1)

Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından ''Yuvama dönüyorum..'' paylaşımında bulundu. Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşımından sonra yıldız oyuncu tepkiler aldı.

ALEX HEYKELİ

811409-20638778-2560-1440

Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonu ile 2011-2012 sezonu arasındaki bölümde kazanılan 3 şampiyonluğuna önemli katkılar yapan Alex de Souza'nın heykeli 2012 yılında Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki boş bir alana dikildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"
Yılın transferi için geri sayıma geçildi!Yılın transferi için geri sayıma geçildi!
O maçta sahada olacak! Aboubakar Fenerbahçe'yeO maçta sahada olacak! Aboubakar Fenerbahçe'ye
Anahtar Kelimeler:
Heykel Alex de Souza son dakika fenerbahçe paylaşım futbolcu son

En Çok Okunan Haberler

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"

Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"

Terim de ilaç olmadı, 2 haftada 'istifa'! Selçuk İnan...

Terim de ilaç olmadı, 2 haftada 'istifa'! Selçuk İnan...

Ronaldo ilan verdi! Aylık maaş: 120 bin TL

Ronaldo ilan verdi! Aylık maaş: 120 bin TL

5 gol 2 kırmızı kart! F.Bahçe'yi devirdi, Karagümrük'e yenildi

5 gol 2 kırmızı kart! F.Bahçe'yi devirdi, Karagümrük'e yenildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.