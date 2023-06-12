Camideki pozuna tepki yağmıştı! Eda Taşpınar hakkında karar verildi

Sosyal medyada bikinili pozlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar, geçtiğimiz ocak ayında cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada yayınlamıştı. Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Taşpınar paylaşımlarını kaldırmıştı.

Taşpınar hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Taşpınar, İçerisinin ibadethane olduğunu anlayamadığını belirterek 'Fotoğrafı çeken arkadaşlarda bana bu hususta bilgi vermedi. Fotoğrafı yayınlayıp sosyal medyada paylaşınca tepkiler aldım ve korkup kaldırdım. Pişmanım' demişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açılan Eda Taşpınar hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.