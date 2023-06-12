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Britney Spears'ın ailesinden olay iddia: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir

12.06.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears'ın ailesi olay açıklamalarıyla yine gündemde. Bir süredir çıplak pozları yüzünden çocuklarından tepki gören şarkıcının ailesi, uyuşturucu kullandığını düşündükleri pop yıldızının Amy Winehouse'la aynı trajik yolda ilerliyor olmasından korkuyor. Britney Spears konuya dair sessiz kalmadı. İşte yaşananlar...

Britney Spears'ın ailesinden olay iddia: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir

Babasının vasiliğininin sona ermesinin ardından Britney Spears sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını endişelendiriyor. Şarkıcı Kasım 2021'den bu yana, özgürlüğünü çoğu yarı çıplak olan son derece duygusal sosyal medya mesajlarıyla dikkat çekiyor.

Spears hakkında, zor ve tehlikeli bir dönemden geçtiği kanısı yaygın. Geçtiğimiz aylarda çocukları şarkıcıyı çıplak pozları yüzünden görmemeye başlamış ve tepki göstermişti.

Aile şimdi de, pop yıldızının Amy Winehouse'la aynı trajik yolda ilerliyor olmasından korkuyor. Daily Mail'e konuşan eski eşi Kevin Federline ve babası Jamie Spears, şarkıcının uyuşturucu kullandığını ve ölebileceğini düşünüyor.

2004 ve 2007 arasında Spears'la evli kalan 45 yaşındaki dansçı Federline, "Metamfetamin kullanıyor olabileceğinden endişeliyim. Birinin bunu kamuoyuna duyurması ve Britney'nin kendine gelmesi için dua ediyorum. Bu çok korkunç. O benim çocuklarımın annesi" ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARI TEPKİLİ

Eski eş ayrıca, "Çocukların bir sabah uyandıklarında annelerinin aşırı doz almış aldığını duymalarını istemiyorum" ifadesini kullandı.

Preston ve 16 yaşındaki küçük erkek kardeşi Jayden, sözde uyuşturucuların teslim edildiğini gördükten sonra annelerinin evinde vakit geçirmeyi reddettiklerini de söylüyor.

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BRITNEY SPEARS 'ÜZÜCÜ' DİYEREK AÇIKLAMA YAPTI

Britney Spears bu iddialardan sonra "İnsanların doğru olmayan şeyleri iddia etmesi çok üzücü... Böyle şeyler söyleyen onlar bile olmayabilir çünkü bunu söylemeleri benim için hiçbir anlam ifade etmiyor.Beni üzüyor çünkü sizin için her şeyi güzel kılmak için çok uğraştım ve hiçbir zaman yeterince iyi olmadı. Bu yüzden siz arkamdan iş çeviriyorsunuz ve benim hakkımda konuşuyorsunuz… Bu benim kalbimi kırıyor" dedi.

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ALKOL ZEHİRLENMESİ SONU OLMUŞTU

Şarkıcının babası Jamie Spears da, kızının, trajik bir şekilde 27 yaşında ölen İngiliz şarkıcı Amy Winehouse ile aynı kaderi paylaşacağından endişe ettiğini söyledi. Winehouse, son yıllarında alkol ve uyuşturucu sorunu yaşıyordu. İngiliz şarkıcının ölüm nedeni de kayıtlara alkol zehirlenmesi olarak geçti.

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