Camii pozu tepki çekmişti! Eda Taşpınar Çağlayan Adliyesi'ne getirildi

Eda Taşpınar, Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde verdiği bir pozu "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla Instagram hesabından paylaşıp, kısa süre sonra gelen tepkiler üzerine yayından kaldırmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın paylaşımına soruşturma başlatılan Taşğınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

CAMİ POZU TEPKİ ÇEKTİ

Yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Eda Taşpınar sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla tepkileri üzerine çekti. Camide bir fotoğrafını paylaşan Taşpınar, "Mutlu yıllar sevgililerim" notunu düştü.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar’ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

