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Camila Cabello kilo yorumlarına isyan etti

02.08.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kübalı şarkıcı Camila Cabello, bedeniyle ilgili eleştirilere, “Biz gerçek kadınlarız” sözleriyle isyan etti.

Camila Cabello kilo yorumlarına isyan etti

Camila Cabello, kıvrımlı hatlarıyla ilgili sosyal medyada acımasız eleştirilere maruz kaldı. 24 yaşındaki şarkıcı, çektiği bir video ile bu duruma veryansın etti.

Kübalı şarkıcı “Bizler normal kadınlarız, kıvrımlarımız, çatlaklarımız ve göbeğimiz var” dedi.

"NORMAL BİR İNSAN GİBİ YÜRÜYÜŞ YAPIYORUM"

Ekran Alıntısı

Kendi vücuduna minnettar olduğunu belirten Cabelllo, “Kendi çapımda parkta yürürken hakkımda haberler çıkıyor. Aslına normal bir insan gibi yürüyüş yapıyorum. Bedenimle ilgili endişe duymak, benim yapacağım en son şey. Bizler gerçek kadınlarız” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Küba Camila Cabello
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