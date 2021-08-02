Camila Cabello kilo yorumlarına isyan etti

Camila Cabello, kıvrımlı hatlarıyla ilgili sosyal medyada acımasız eleştirilere maruz kaldı. 24 yaşındaki şarkıcı, çektiği bir video ile bu duruma veryansın etti.

Kübalı şarkıcı “Bizler normal kadınlarız, kıvrımlarımız, çatlaklarımız ve göbeğimiz var” dedi.

"NORMAL BİR İNSAN GİBİ YÜRÜYÜŞ YAPIYORUM"

Kendi vücuduna minnettar olduğunu belirten Cabelllo, “Kendi çapımda parkta yürürken hakkımda haberler çıkıyor. Aslına normal bir insan gibi yürüyüş yapıyorum. Bedenimle ilgili endişe duymak, benim yapacağım en son şey. Bizler gerçek kadınlarız” şeklinde konuştu.

