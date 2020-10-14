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Camila Oliveira'nın pozları, Nurmagomedov ile Justin Gaethje mücadelesinin önüne geçti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.10.2020 19:44 | Son Güncelleme

24 Ekim'de gerçekleşecek olan Khabib Nurmagomedov ile Justin Gaethje mücadelesine kısa bir zaman kala ring kızı Camila Oliveira'nın pozları, adeta maçın önüne geçti.

Camila Oliveira'nın pozları, Nurmagomedov ile Justin Gaethje mücadelesinin önüne geçti

İki başarılı dövüşçünün mücadelesinde sahnede olacak olan Oliveira, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başardı.Sektörün en çok talep gören isimlerinden olan ve UFC'nin yüksek kategorideki karşılaşmalarında sık sık boy gösteren Brezilyalı ring kızı, sosyal medya hesaplarından vücudunu sergilemekten geri kalmıyor.

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Son olarak bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyada gündem olan isim, bikinili paylaşımlarıyla takipçilerini adeta büyüledi.Sosyal medya kullanıcıları Camila Oliveira'nın bu paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.Ünlü model UFC dövüşlerinde ring performansının yanı sıra bir sitede para karşılığında özel fotoğraflar ve videolar paylaşıyor.50 dolarlık bir ücret ödeyen kullanıcılar, Camila Oliveira'dan özel videolar ve fotoğraflar talep ediyor.

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