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Campanharo evde hız kesmiyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 01.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, karantina günlerinde antrenmanlarına devam ediyor. Antrenmanlarda Campanharo’nun en büyük yardımcısı eşi oldu.

Campanharo evde hız kesmiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrısına uyan ve gününün büyük bir bölümünü ailesiyle birlikte geçiren Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, antrenmanlarına da devam ediyor. Evin salonunda eşi Barbara’nın yardımı ile antrenman yapan Campanharo, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

(İHA)

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Hes Kablo Kayserispor Gustavo Campanharo Spor Toto Süper Lig

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