Campanharo evde hız kesmiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrısına uyan ve gününün büyük bir bölümünü ailesiyle birlikte geçiren Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, antrenmanlarına da devam ediyor. Evin salonunda eşi Barbara’nın yardımı ile antrenman yapan Campanharo, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
(İHA)
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