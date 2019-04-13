SPOR

Can Bartu'nun kızından Fenerbahçe futbolculara derbi çağrısı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu için Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bir veda töreni düzenlendi.

Törende Can Bartu'nun kızı Gülfer bir konuşma yaptı.

Kadıköy'deki törene damga vuran an

Gülfer; "Can Bartu'yu anlatmaya kelimeler yetmez. Sevgisini ve şefkatini bize yaşattığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizler de bir gün öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacak...

Gülfer; "Can Bartu'yu anlatmaya kelimeler yetmez. Sevgisini ve şefkatini bize yaşattığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizler de bir gün öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacak...

Oynanacak derbide; Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olun bu taraftara." (Fenerbahçeli futbolculara dönerek) sözleriyle babasına veda etti.

Oynanacak derbide; Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olun bu taraftara." (Fenerbahçeli futbolculara dönerek) sözleriyle babasına veda etti.

Can Bartu'ya veda konuşması yapmak için kürsüye çıkan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Bartu'nun kızı Gülfer'e şu kelimelerle söz verdi.

Can Bartu'ya veda konuşması yapmak için kürsüye çıkan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Bartu'nun kızı Gülfer'e şu kelimelerle söz verdi.

Kaptan Volkan; 'Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Sana söz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız' dedi.

Kaptan Volkan; 'Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Sana söz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız' dedi.
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