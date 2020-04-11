Can Bonomo’dan esprili 'sanat' göndermesi

Ev karantinası günlerini monoton bir şekilde geçirmek istemeyen ünlü isimler kendilerini sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlara vermişken, Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti bu süreci baş başa geçirme taraftarı olduğunu gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte dinlenirken çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Öykü Karayel çok sayıda beğeni ve yorum aldı. O karede uyurken görülen Can Bonomo ise yaptığı son paylaşımla esprili bir göndermede bulundu.

Eşi Öykü’yü havaya kaldırırken çekilmiş bir kareyi paylaşan Bonomo, altına da şunları yazdı:

-Peki sürekli sanat mı konuşuluyor evde Can Bey?

-Aynen.

