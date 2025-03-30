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İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.03.2025 16:58
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İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Genoa'yı 1-0 mağlup etti. Kenan Yıldız'ın attığı gol sonrası İtalyan medyası milli oyuncumuzu manşetlere taşıdı. Takımın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Kenan Yıldız için şimdiden birçok takım transfer için sıraya girmiş durumda...

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Genoa'yı konuk eden Juventus, 25. dakikada Kenan Yıldız'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Kenan Yıldız'ın bu golünün ardından İtalyanların aşkı yeniden kabardı...

KENAN YILDIZ'DAN MÜTHİŞ GOL

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Juventus'un en önemli oyuncusu olarak gösterilen Kenan Yıldız yine takımını ipten aldı. Müthiş bir golle takımını 1-0 öne geçiren Kenan Yıldız, Juventus'a galibiyeti getirdi.

REKORU EGALE ETTİ

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Kenan Yıldız, bu golle Juve'nin eski golcüsü Moise Kean'i yakalayarak 20 yaş altında en fazla gol atan (7) oyuncu oldu. Rekoru egale eden Kenan, bir gol daha attığı takdirde rekoru kıran futbolcu olacak.

TÜM İTALYA ONU KONUŞUYOR

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Gösterdiği performansla göz dolduran Kenan Yıldız, İtalyanların manşetlerini süsledi. Birçok takımın için transfer için sıraya girdiği bilinirken, sezon sonunda Kenan'ın başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Juventus haberler son dakika haberleri Kenan Yıldız
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