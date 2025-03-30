İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Genoa'yı konuk eden Juventus, 25. dakikada Kenan Yıldız'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Kenan Yıldız'ın bu golünün ardından İtalyanların aşkı yeniden kabardı...

KENAN YILDIZ'DAN MÜTHİŞ GOL

Juventus'un en önemli oyuncusu olarak gösterilen Kenan Yıldız yine takımını ipten aldı. Müthiş bir golle takımını 1-0 öne geçiren Kenan Yıldız, Juventus'a galibiyeti getirdi.

REKORU EGALE ETTİ

Kenan Yıldız, bu golle Juve'nin eski golcüsü Moise Kean'i yakalayarak 20 yaş altında en fazla gol atan (7) oyuncu oldu. Rekoru egale eden Kenan, bir gol daha attığı takdirde rekoru kıran futbolcu olacak.

TÜM İTALYA ONU KONUŞUYOR

Gösterdiği performansla göz dolduran Kenan Yıldız, İtalyanların manşetlerini süsledi. Birçok takımın için transfer için sıraya girdiği bilinirken, sezon sonunda Kenan'ın başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.