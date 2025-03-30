Berk Oktay kızı Mira'nın son halini paylaştı! Yüzünü emojiyle kapadı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girdi. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı. 21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mira Milena adını verdi.

İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Berk Oktay, sosyal medyadan kızının son halini paylaştı. Oyuncu, kızıyla yer aldığı kareye ''Baba kız günü'' notunu düştü.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyor, onu izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.