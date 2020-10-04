Can dostlar Büyükşehire emanet

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim 2018 Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete giren Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 yılda 20.500 sokak hayvanına bakım, tedavi ve rehabilitasyonunu yaptı, ayrıca 3.000 kedi ve köpek sahiplendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet vermek amacıyla 4 Ekim 2018 Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete aldığı Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, ikinci yılını tamamladı. Türkiye’nin sayılı tesislerinden biri olan 135 dönüm alana sahip dev tesiste 2 yılda 20 bin 500 sokak hayvanına bakım, tedavi, kısırlaştırma gibi müdahalelerde bulunuldu. Çok sayıda yaralı sokak hayvanı tedavi edilerek yeniden sağlığına kavuşturulurken, 3 bin kedi ve köpek de sahiplendirildi. Vahşi doğaya da hizmet veren tesiste bugüne kadar leylek, şahin, atmaca, kızıl akbaba, tilki ve çakal gibi onlarca hayvanın tedavisi yapıldı. Kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servislerinin yer aldığı tesiste Denizli Horoz Evleri de bulunuyor. Burada Denizli’nin simgesi olan horozların tanıtımı yapılıyor.

"Her yıl binerce can dostumuzun imdadına yetişti"

Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nı çok anlamlı bir tarih olan 4 Ekim 2018’de hizmete aldıklarını hatırlatan Başkan Zolan, "Her yıl binlerce can dostumuzun imdadına yetişen bu tesisimizle şehrimizde çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdik. İnsanlar yaralandığında nasıl bir sağlık kuruluşuna gidiyorsa, sokak hayvanlarımız da buraya getiriliyor, bakım, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor" dedi.

Türkiye’de örnek bir projeye imza attıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Burada misafir ettiğimiz can dostlarımızın kalıcı bir sıcak yuvaya sahip olması çok önemli. İmkanı olan vatandaşlarımızı misafirlerimize sıcak bir yuva açmaya davet ediyorum" diye konuştu.

