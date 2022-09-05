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Can Dündar hakkında resen soruşturma başlatıldı

05.09.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Dündar hakkında resen soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı olayları davasının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dündar'ın, Twitter'da 31 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımda bağlantısını paylaştığı Youtube videosundaki açıklamaları üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Dündar'ın söz konusu videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.

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