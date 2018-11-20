Can Öncü: Hayalimi gerçekleştirdim'

Ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından keşfedilen, ikiz kardeşi Deniz'le birlikte yarışlara katılan Öncü bundan sonraki hedefini şu sözlerle açıkladı, "Önce Moto3'te dünya şampiyonu olmak ardından da bu başarıyı Moto2 ve MotoGP'de yaşamak istiyorum."

Geçen ay RedBull MotoGP Rookies Cup'u şampiyonlukla tamamlayan Can Öncü, wildcard'la İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde yapılan sezonun son yarışına katıldı. 15 yaşındaki genç sporcu katıldığı ilk Grand Prix yarışını hem birinci olarak tamamladı hem de bu unvanı elde eden en genç sporcu oldu.

26 Temmuz 2003 doğumlu (15 yıl 115 gün) Öncü, 2008'de Scott Redding'in 15 yıl 170 günle elinde bulundurduğu Moto3 tarihinde yarışan en genç pilot olma rekorunu kırdı. Yoğun yağış altında yapılan yarışta güçlü rakipleri Jorge Martin ve John McPhee'yi geride bırakan Öncü, aynı zamanda Moto3'de birincilik kazanan ilk Türk pilot olarak da tarihe geçti. Katıldığı ilk Grand Prix yarışında birinci olan Türk sporcu, 1991'deki Japonya yarışını kazanan Japon Noburu Ueda'dan bu yana ilk yarışında birinci olan ilk pilot oldu.