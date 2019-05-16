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Can Öncü için sıradaki durak Fransa

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası beşinci yarışı olan Fransa’da piste çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan 15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, geçen sezon Moto3’te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix’sini kazanmayı başarmıştı. Genç yıldız Red Bull KTM Ajo takımı ile mücadele ediyor.

Can Öncü için sıradaki durak Fransa

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda beşinci yarışına çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Can Öncü sezonun beşinci yarışında pazar günü Fransa’da Le Mans Pisti’nde ilk puanlarını almaya çalışacak. Yarış TSİ 12.00’da başlayacak.

"İLK PUANLARIMIZI ALACAĞIZ"

2019 sezonunun kendisi adına ilk puanlarını almak istediğini belirten Öncü, "Benim Moto 3’e ve takımıma alışmaya çalıştığım bir geçiş sezonu olacağını ön görüyorduk. İlk dört yarışta bazı şanssızlıklar da yaşadık. Artık puan almak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Umarım bunu Fransa’nın ikonik pistlerinden biri olan Le Mans’da başaracağız" dedi.

MARC MARQUEZ KOLTUĞUNU KORUMAK İSTİYOR

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de de sezonun 5'inci yarışı Fransa’da koşulacak. 4.2 kilometre uzunluğundaki Le Mans Pisti’nde Red Bull sporcusu Marc Marquez pilotlar sıralamasındaki liderliğini korumaya çalışacak. TSİ 15.00’da başlayacak ve 27 tur sürecek yarış öncesinde Marquez, 70 puanla sürücüler sıralamasında liderlik koltuğunda otururken 69 puanlı Alex Rins ikinci sırada bulunuyor. Andrea Dovizioso ise 67 puanla 3'üncü basamağın sahibi.

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Can Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası Fransa 018 Red Bull MotoGP Rookies Cup Valencia Grand Prix

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