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  4. Can Özüpek Avrupa'da adını finale yazdırdı! Gündem oldu...

Can Özüpek Avrupa'da adını finale yazdırdı! Gündem oldu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.03.2025 18:47
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Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gün sabah seansındaki yarışmalar tamamlandı.

Can Özüpek Avrupa'da adını finale yazdırdı! Gündem oldu...

vrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Can Özüpek, finale yükseldi.

CAN FİNALDE!

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gün sabah seansındaki yarışmalar tamamlandı. Can, erkekler üç adım atlama elemelerindeki 16.29 metrelik derecesiyle cumartesi TSİ 20.40'ta başlayacak finalde yarışmaya hak kazandı. Erkekler 60 metre engelli yarı finalinde piste çıkan Mikdat Sevler, 7.82 saniyelik zamanıyla elendi. Kadınlar yüksek atlama elemelerinde mücadele eden Buse Savaşkan ise 11. olarak ilk 8'in finale çıktığı şampiyonaya veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
atletizm türkiye atletizm federasyonu
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