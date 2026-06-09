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Can Uzun adım adım Galatasaray'a geliyor! Gemileri yaktı, yeni teklif yolda

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği milli yıldız Can Uzun için Eintracht Frankfurt'a ilk resmi teklifini iletti.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a geliyor! Gemileri yaktı, yeni teklif yolda
Emre Şen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Süper Lig'de yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, transfer döneminin en çok konuşulacak hamlelerinden birini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, hücum hattını ve geleceğini garanti altına almak adına A Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun için kulübü Eintracht Frankfurt ile resmi temaslara başladı.

İLK TEKLİF MASADA: 35 MİLYON EURO

Can Uzun adım adım Galatasaray a geliyor! Gemileri yaktı, yeni teklif yolda 1

Teknik direktör Okan Buruk'un büyük bir yatırım olarak gördüğü ve yabancı kontenjanına takılmayacak olması sebebiyle transferinde ısrarcı olduğu 20 yaşındaki yıldız oyuncu için pazarlık ateşi resmen yakıldı. Galatasaray yönetiminin, Can Uzun'un bonservisi için Alman ekibine 35 milyon Euro tutarında ilk resmi teklifini ilettiği öğrenildi.

Eintracht Frankfurt cephesi, oyuncunun kontratında yer alan 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini talep ederken, Alman idarecilerin güncel piyasa koşullarında oyuncudan en az 50 milyon Euro'luk bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor.

OKAN BURUK DEVREDE, YENİ TEKLİF YOLDA

Can Uzun adım adım Galatasaray a geliyor! Gemileri yaktı, yeni teklif yolda 2

Sarı-kırmızılı kulüpte bu dev transfer operasyonu için teknik direktör Okan Buruk bizzat devreye girmiş durumda. Başarılı çalıştırıcının, Can Uzun'un ailesiyle sürekli temas halinde olduğu ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Can Uzun cephesinden parçalı formaya 'evet' yanıtının gelmesi halinde Galatasaray yönetimi, Frankfurt'u masaya çekebilmek adına bonus maddeleriyle zenginleştirilmiş yeni ve daha yüksek bir teklifi Alman ekibine sunmaya hazırlanıyor.

AVRUPA DEVLERİ DE YAKINDAN TAKİPTE

Can Uzun adım adım Galatasaray a geliyor! Gemileri yaktı, yeni teklif yolda 3

Eintracht Frankfurt formasıyla geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergileyen yetenekli oyuncunun talipleri sadece Galatasaray ile sınırlı değil. 20 yaşındaki milli yıldızın durumunu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yanı sıra, İtalyan devleri Milan ve Napoli'nin de çok yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Can Uzun
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