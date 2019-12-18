Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Son yaptığı açıklamalarla tepki çeken Can Yaman bir süredir sessizliğe büründü. Yaşanan olaylardan sonra inzivaya çekilen oyuncu yapımcısı Faruk Turgut tarafından Kıbrıs’a gönderildi. Can Yaman'ın geçtiğimiz hafta Brezilya’nın Sao Paulo şehrine gittiği öğrenildi.

Yaman, ocak ayındaki bedelli askerlik görevine kadar Türkiye’ye dönmeyecek. Oyuncu, askerlik görevini tamamladıktan sonra ise İtalya’daki ‘Survivor’ yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul’dan ayrılacak.

Yakın çevresine yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Yaman, gelecek sezon eylül ayındaki dizisine kadar yurt dışında kalarak, oyunculuk eğitimi de alacak.

