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Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 10:51 | Son Güncelleme

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Can Yaman tepkiler üzerine flaş bir karar aldı. Can Yaman askere gidene kadar Brezilya'da inzivaya çekildi.

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Son yaptığı açıklamalarla tepki çeken Can Yaman bir süredir sessizliğe büründü. Yaşanan olaylardan sonra inzivaya çekilen oyuncu yapımcısı Faruk Turgut tarafından Kıbrıs’a gönderildi. Can Yaman'ın geçtiğimiz hafta Brezilya’nın Sao Paulo şehrine gittiği öğrenildi.

Yaman, ocak ayındaki bedelli askerlik görevine kadar Türkiye’ye dönmeyecek. Oyuncu, askerlik görevini tamamladıktan sonra ise İtalya’daki ‘Survivor’ yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul’dan ayrılacak.

Yakın çevresine yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Yaman, gelecek sezon eylül ayındaki dizisine kadar yurt dışında kalarak, oyunculuk eğitimi de alacak.

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Can Yaman Can Yaman askerlik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İnsanda önce karakter olacak
aman amanda yakışıklılığı olsa içim yanmaz mağara adamı gibi bi şey.
arkadaş bu 5 para etmez adamı başımaza çıkaracaklar demedi demeyin
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