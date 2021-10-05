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Can Yaman Francesca Chillemi’yle aşk mı yaşıyor?

05.10.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman ve Diletta Leotta aşkının bitmesinin ardından yakışıklı oyuncunun adı yeni bir isimle anıldı. Can Yaman Francesca Chillemi’yle aşk mı yaşıyor?

Can Yaman Francesca Chillemi’yle aşk mı yaşıyor?

Can Yaman İtalya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İtalya'da büyük ilgi gören Can Yaman geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta ile ayrılmıştı.

Yaman, şimdi de rol arkadaşı model ve oyuncu Francesca Chillemi’yle yakınlaştığı iddiasıyla gündemde. İtalyan güzelin Yaman’a attığı bakışlar “Yeni bir aşk” iddialarını güçlendirdi.

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Francesca Chillemi Yaman ile birlikte pozunu paylaşarak "Yeni maceralara atılmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta Can Yaman ile ayrıldığını katıldığı bir programda açıklamıştı. Ünlü isim "'Her şey hızlı ve güzeldi" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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