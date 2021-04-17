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Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı bitti mi?

17.04.2021 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkenci Kuş dizisiyle ünü sınırları Can Yaman, dizi ve reklam çekimleri için gittiği İtalya’da Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ani bir kararla Instagram hesabını kapatan Can Yaman, "Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı bitti mi?

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen 31 yaşındaki Can Yaman, sevenlerini şaşırtan bir hamlede bulundu.

Instagram hesabını kapatan oyuncu, bu hamlesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Can Yaman'ın Instagram hesabını tamamen mi yoksa geçici olarak mı kapattığı gizemini koruyor.

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Can Yaman'ın Instagram hesabını kapatmasının yankıları devam ederken evlilik teklif ettiği ve aynı evde yaşamaya başladığı İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta doktor arkadaşı ile baş başa kutlama yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşması da dikkat çekti.

AYRILIK DEDİKODUSU DOĞRU MU?

Can Yaman'ın hesabını kapatıp Diletta Leotta'nın da baş başa kutlama yapması çiftin ayrıldığı dedikodusunu da beraberinde getirdi.

Taraflardan konuyla ilişkin henüz açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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