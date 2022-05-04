Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

30 yaşındaki Diletta Leotta son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla gündem geliyor. Geçtiğimiz günlerde mini şortlu pozuyla Instagram'ı sallayan Leotta bu defa dekoltesiyle adından söz ettirdi.

DİLETTA LEOTTA'DAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Diletta Leotta düzgün fiziği ve pozlarıyla son zamanların takip edilen isimlerinden biri oldu.

Instagram'da 8,1 milyon takipçi kitlesine sahip ünlü televizyoncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Leotta'nın göğüs dekolteli pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İtalyan spiker Leotta, Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde hukuk okudu ve okulu 2015'de tamamladı.

Ünlü isim cesur pozlarının yanı sıra tarzıyla da dikkat çekiyor.





