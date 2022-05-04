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  4. Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

04.05.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Can Yaman ile bir zamanlar beraberlik yaşayan televizyon sunucusu Diletta Leotta, bu beraberlikle Türkiye gündeminde yer almaya başladı. Can Yaman ile ilişkisi sona eren Leotta, cesur pozlarıyla gündeme geliyor.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

30 yaşındaki Diletta Leotta son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla gündem geliyor. Geçtiğimiz günlerde mini şortlu pozuyla Instagram'ı sallayan Leotta bu defa dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

DİLETTA LEOTTA'DAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Diletta Leotta düzgün fiziği ve pozlarıyla son zamanların takip edilen isimlerinden biri oldu.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

Instagram'da 8,1 milyon takipçi kitlesine sahip ünlü televizyoncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

Leotta'nın göğüs dekolteli pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

İtalyan spiker Leotta, Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde hukuk okudu ve okulu 2015'de tamamladı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

Ünlü isim cesur pozlarının yanı sıra tarzıyla da dikkat çekiyor.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan derin göğüs dekolteli poz

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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