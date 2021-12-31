Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

İtalya'nın en seksi spor spikeri olarak bilinen Diletta Leotta, Instagram hesabından anne ve babasıyla pozunu paylaştı. Güzel sunucunun annesi, güzelliğiyle dikkat çekti.

1991 yılında İtalya'nın Katanya bölgesinde dünyaya gelen Diletta Leotta, Ofelia Castorina ve Rori Leotta çiftinin kızı.

Seksiliğiyle gündemden düşmeyen Leotta'nın annesi Ofelia Castorina'yı görenler şaşıp kaldı.

Diletta Leotta'nın annesi yaptırdığı estetik müdahalelerle dikkat çekerken, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fiziğiyle de takdir topladı.

Geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın estetiksiz pozları görenleri şoke etmişti.

Yüzünde ve vücudunda birçok işlem yaptırdığı görülen Leotta, şimdilerde İtalya'da polisiye bir diziye hazırlanan ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşıyor.



