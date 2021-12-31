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  4. Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

31.12.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın annesi Ofelia Castorina'yı görenler, ''Güzellik genetik'' demeden geçemedi.

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

İtalya'nın en seksi spor spikeri olarak bilinen Diletta Leotta, Instagram hesabından anne ve babasıyla pozunu paylaştı. Güzel sunucunun annesi, güzelliğiyle dikkat çekti.

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta'nın annesi de çok güzel! Yıllar teğet geçmiş

1991 yılında İtalya'nın Katanya bölgesinde dünyaya gelen Diletta Leotta, Ofelia Castorina ve Rori Leotta çiftinin kızı.

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle mest etti

Seksiliğiyle gündemden düşmeyen Leotta'nın annesi Ofelia Castorina'yı görenler şaşıp kaldı.

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle mest etti

Diletta Leotta'nın annesi yaptırdığı estetik müdahalelerle dikkat çekerken, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fiziğiyle de takdir topladı.

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle mest etti

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle mest etti

Geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın estetiksiz pozları görenleri şoke etmişti.

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle mest etti

Yüzünde ve vücudunda birçok işlem yaptırdığı görülen Leotta, şimdilerde İtalya'da polisiye bir diziye hazırlanan ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşıyor.

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle mest etti

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle mest etti

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle mest etti

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle mest etti

Can Yaman'ın İtalyan aşkı Diletta Leotta annesini paylaştı! Annesi güzelliğiyle mest etti


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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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