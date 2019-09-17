Can Yaman İtalyan modelle kaçamak yapmış!

Final yapan ‘Erkenci Kuş’un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir’in, İstanbul Havalimanı otobüsünde bir yolcu tarafından çekilip sosyal medyaya servis edilen fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

İki yıldır aşk yaşadıkları tartışılan çiftin gizlice çıktıkları tatilden döndükleri iddia edildi. Ancak ikili, fotoğrafın bir yıl öncesine ait olduğunu, ‘Erken Kuş’un İstanbul dışındaki çekimlerinden dönerken gizlice çekildiğini açıkladı.

Can Yaman’a ait bir diğer iddia da; Napoli’de, bir modelle kaçamak yaptığı iddiasıydı. İtalyan model bir dergiye şu açıklamayı yaptı:

“Tatilde tanıştık, harika vakit geçirdik. Can beni İstanbul’a davet etti. Onu sosyal medyada da araştırdım. Demet Özdemir ile sevgili olduğu bilgisi var. Can’a sordum. Sevgili olmadıklarını söyledi.” (Medyafaresi)



