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Can Yaman İtalyan modelle kaçamak yapmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş'un oyuncusu Can Yaman kaslı pozlarından sonra şimdi de bir modelle kaçamak yaptığı iddiasıyla gündeme geldi. İtalyan model Anna Signore Yaman ile ilgili yaptığı açıklama ile gündeme geldi!

Can Yaman İtalyan modelle kaçamak yapmış!

Final yapan ‘Erkenci Kuş’un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir’in, İstanbul Havalimanı otobüsünde bir yolcu tarafından çekilip sosyal medyaya servis edilen fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

İki yıldır aşk yaşadıkları tartışılan çiftin gizlice çıktıkları tatilden döndükleri iddia edildi. Ancak ikili, fotoğrafın bir yıl öncesine ait olduğunu, ‘Erken Kuş’un İstanbul dışındaki çekimlerinden dönerken gizlice çekildiğini açıkladı.

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Can Yaman’a ait bir diğer iddia da; Napoli’de, bir modelle kaçamak yaptığı iddiasıydı. İtalyan model bir dergiye şu açıklamayı yaptı:

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“Tatilde tanıştık, harika vakit geçirdik. Can beni İstanbul’a davet etti. Onu sosyal medyada da araştırdım. Demet Özdemir ile sevgili olduğu bilgisi var. Can’a sordum. Sevgili olmadıklarını söyledi.” (Medyafaresi)

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman Can Yaman model Can Yaman ile Demet Özdemir

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