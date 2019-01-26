MAGAZİN

Can Yaman İtalyanların da dikkatini çekti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

erkenci Kuş dizisiyle adından söz ettiren Can Yaman, Türkiye'de bir deri firmasının reklam yüzü olmuştu. Dünyaca ünlü bir giyim firmasının yeni spor koleksiyonu için Yaman’la işbirliği yapmayı planladığı iddia edildi.

Can Yaman İtalyanların da dikkatini çekti!

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Bir deri firmasının reklam yüzü olan Yaman, firmanın satışlarını artırdı.
Bu başarısından dolayı gururlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, yeni bir reklam projesinin de sinyalini verdi.

İddialara göre; 29 yaşındaki Can Yaman'a dünyaca ünlü İtalyan bir giyim firması yeni spor koleksiyonunun modeli olması için teklif götürdü.

İtalyan Lisesi mezunu olan ve bu sayede çok iyi derecede İtalyanca bilen Can Yaman, Armani firmasıyla anlaşırsa şöhretini Türkiye'den tüm dünyaya taşıyacak...
Bu arada İtalyan moda markası, daha önceki yıllarda ABD'li dünyaca ünlü aktörler Chris Pine ve Ryan Reynolds gibi yıldızlarla reklam anlaşmaları yapmıştı

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Can Yaman italya

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