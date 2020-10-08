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Can Yaman kız arkadaşıyla yakalanmamaya çalışırken mekanda uyuyakaldı

08.10.2020 16:31 | Son Güncelleme:
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Can Yaman kız arkadaşıyla yakalanmamaya çalışırken mekanda uyuyakaldı

Can Yaman, önceki akşam soluğu Ortaköy'deki bir mekanda aldı. Oyuncu, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince hedef şaşırtmak istedi. Kız arkadaşını önden gönderen Yaman, muhabirlerin ayrılmasını beklerken mekanda uyuyakaldı.

Oyuncu Can Yaman, rol aldığı dizinin bitmesiyle birlikte soluğu Ortaköy'deki bir mekanda aldı. Can Yaman, dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarının olduğunu öğenince hedef şaşırtmak istedi.

Yeni tanıştığı kız arkadaşını önden gönderen oyuncu, sabahın ilk ışıklarına dek mekandan ayrılmadı.

Alkolün etkisiyle uyuyakalan Yaman, ardından görüntü vermemek için deniz taksi çağırarak, evinin yolunu tuttu.

Mekandan erken ayrılan kız arkadaşı ise çıkışta, "Can ile konuşup, tanıştık" açıklamasını yaptı.

Can Yaman, bir dönem, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" sözleri sonrası ünlü isimlerden tepki toplamıştı.

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