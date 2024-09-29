Can Yaman'la fotoğraf+sohbet 675 Euro! Ünlü oyuncu topladığı paraları...

Gönül İşleri, 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerle adını duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında. Kariyerine yurt dışında devam eden Yaman yaptığı hareketle yine adından söz ettirdi.

2019’dan beri Roma’da yaşayan Can Yaman’ın, Avrupa’daki fan kulüp üyeleri Madrid’te 5 yıldızlı bir otelde yemekli davet organize ettiler.

‘Meeting-Greeting’ (Buluşma-Kutlama) adıyla geçen bu organizasyon, Can Yaman’la tanışma, fotoğraf çektirme, bir sunucu moderatörlüğünde soru-cevap bölümünden oluşuyordu.

Katılanlar kişi başı 675 Euro (25 bin TL) ödedi. Yaman hayranlarıyla buluşacağı bir Avrupa turnesine hazırlanıyor. Toplanan parayı da çocuklar için kurduğu ‘Can Yaman For Children’ adlı vakfa bağışlıyor.