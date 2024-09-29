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  4. Can Yaman'la fotoğraf+sohbet 675 Euro! Ünlü oyuncu topladığı paraları...

Can Yaman'la fotoğraf+sohbet 675 Euro! Ünlü oyuncu topladığı paraları...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.09.2024 07:26
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İtalya'da Türkiye'den çok daha büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman, fanlarıyla buluşarak fotoğraf çektirme ve sohbet gibi bir organizasyona imza attı. Can Yaman gelenlerden kişi başı 675 Euro aldı.

Can Yaman'la fotoğraf+sohbet 675 Euro! Ünlü oyuncu topladığı paraları...

Gönül İşleri, 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerle adını duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında. Kariyerine yurt dışında devam eden Yaman yaptığı hareketle yine adından söz ettirdi.

2019’dan beri Roma’da yaşayan Can Yaman’ın, Avrupa’daki fan kulüp üyeleri Madrid’te 5 yıldızlı bir otelde yemekli davet organize ettiler.

‘Meeting-Greeting’ (Buluşma-Kutlama) adıyla geçen bu organizasyon, Can Yaman’la tanışma, fotoğraf çektirme, bir sunucu moderatörlüğünde soru-cevap bölümünden oluşuyordu.

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Katılanlar kişi başı 675 Euro (25 bin TL) ödedi. Yaman hayranlarıyla buluşacağı bir Avrupa turnesine hazırlanıyor. Toplanan parayı da çocuklar için kurduğu ‘Can Yaman For Children’ adlı vakfa bağışlıyor.

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Can Yaman
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