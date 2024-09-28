Cenazede Yaşar Alptekin'le kucaklaşması gündem olmuştu! Meriç Erkan, Anjelik Calvin'den helallik istedi

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba Amerika'da 1 Eylül'de hayatını kaybetmiş ve otopsi sürecinin uzamasından dolayı 27 gün sonunda cenazesi İstanbul'a getirilebilmişti. Ahu Tuğba bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Anma programına sektörden çok az ismin katılması bazı isimler tarafından eleştirildi.

CENAZEDE KUCAKLAYIP HAVAYA KALDIRDI

Ahu Tuğba'nın yakın arkadaşları Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan cenaze törenine katılım sağladı. Bir dönemin en ünlü mankenleri ve oyuncuları arasında yer alan Alptekin ve Erkan tövbe edip maneviyata yönelmişti. İki isim cenazede karşılaşınca birbirlerine sarıldı. Daha sonra Erkan, Alptekin'i kucaklayıp döndürdü.

ANJELİK CALVİN'DEN HELALLİK İSTEDİ

Meriç Erkan, Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenaze töreninin ardından Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'i bir kenara çekti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Erkan, "Şu anda sosyal medya yıkılıyor. 'Bunlar nasıl bir saygısız, ölüye saygısız' diye." dedi.

Daha sonra "Sen kızı olarak razı mısın?" diyerek Anjelik Calvin'den helallik istedi."

Calvin ise, "Saçmalıyorsun, geldiğin için Allah razı olsun. Önemli olan senin gelip duanı okuman. Onlar senin din kardeşlerin, aynı piyasadan ahbabın. Görmüşsün ve sevinmişsin. Biz annem için buradayız. Öyle şey olur mu? Ayıp." dedi.