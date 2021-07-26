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Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı

26.07.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır İtalya'da olan ve İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Can Yaman, Instagram hikayesinden az önce spor yaptığı anları paylaştı.

Son olarak Bay Yanlış isimli dizide başrol oynayan Can Yaman, yeni dizisi için hazırlıklara başladı.

Uzun süredir İtalya ve Türkiye'de sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan ünlü oyuncu, Kasım ayında çekimleri başlayacak olan Sandokan isimli diziye hazırlanıyor.

Can Yaman kondisyonunu korumak ve yeni dizisinin çekimlerinde zorlanmamak için spor aktivitelerini arttırdı.

Yaman, çim zemin üzerinde bilek gücü ile vücudunu çekerek ilerleyen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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