Can Yaman spor yaptığı anları paylaştı

Son olarak Bay Yanlış isimli dizide başrol oynayan Can Yaman, yeni dizisi için hazırlıklara başladı.

Uzun süredir İtalya ve Türkiye'de sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan ünlü oyuncu, Kasım ayında çekimleri başlayacak olan Sandokan isimli diziye hazırlanıyor.

Can Yaman kondisyonunu korumak ve yeni dizisinin çekimlerinde zorlanmamak için spor aktivitelerini arttırdı.

Yaman, çim zemin üzerinde bilek gücü ile vücudunu çekerek ilerleyen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.



