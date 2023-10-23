Can Yaman telefonu fırlattı! Tepkilere sinirlenip sert çıktı: Herkes beni savundu da...

İtalya'da kariyerine devam eden oyuncu Can Yaman, şu sıralar 'Villa Comell Mare' dizisinin çekimleri için Sicilya'da bulunuyor.

Yaman, burada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken otomobilin içinde kendisini görüntüleyen bir kişini elindeki telefonunu alıp fırlattı. O anlar başka bir kişi tarafından da görüntülendi ve oyuncu büyük tepki çekti.

"SİZE ORADAN NE OLUYOR?"

Can Yaman görüntüler gündem olunca sert ifadeler kullanarak bir açıklama yaptı. "Benim hayranlarımla aram çok iyi, hatta o kadar iyi ki o bile zamanında rahatsız etti sizi, problem hayranım olmayan hayran adı altında tacizci terbiyesizlerle" diyerek hayranlarıyla olan bir görüntüsünü paylaşan Yaman şunları yazdı:

"Biliyorum seviyorsunuz öncesini bilip bilmeden ahkam kesmeyi, skandal gibi görünen bir şey olsa da ağzımıza geleni söylesek diye pusuda beklemeyi…

Burada aylardır yaptığım yüzlece hayır işinden, güzelliklerden haberi bile olmayan tipler gelmiş oradan beni eleştiriyor, buradakileri bile rahatsız etmedi bu konu herkes beni savundu da size oradan ne oluyor, yetmedi mi oradaki mevzularla magazinler de bana kadar uzanıyorsunuz?

TÜRKÇE PAYLAŞIM DETAYI

Kendi dertlerinizle ilgilenin bir de beni kendinize dert etmeyin, beni tanımadıktan veya yanlış tanıdıktan sonra ne sevin ne de takip edin. Benle ilgili bir duygunuz olmasına gerek de yok. İşinize bakın.

Türkçe paylaşım yapmıyor diye de eleştiriliyordum, alın yaptım. Görüşmemek üzere."





