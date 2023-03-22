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Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.03.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

"TCSG-28" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki Liberya, Filistin, Haiti ve Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Aynı bölgede lastik botlarının motoru arızalanan ve bir süre sürüklendikten sonra yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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