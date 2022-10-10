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Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

10.10.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Gelibolu açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve İtalya rotasında seyir yaptığı belirlenen bir yelkenli tekne tespit etti.

Ekiplerin "KB-10" ve "KB-24" botlarıyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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Çanakkale Gelibolu sahil güvenlik operasyon

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