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Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.09.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında yelkenli teknedeki 59 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, makine arızası yapan ve yardım talebinde bulunan yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, çeşitli ülkelere mensup 59 düzensiz göçmeni kurtardı.

Geyikli Feribot İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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