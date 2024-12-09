Çanakkale açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "KB-119" botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 30'u çocuk 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı bölgede can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.