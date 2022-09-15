Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında özel tekne içinde 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, mobil radar yardımıyla Eceabat açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve İtalya rotasında seyir yaptığı belirlenen bir tekne tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-66" ve "TCSG-903" botlarıyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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