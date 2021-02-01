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Çanakkale açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı

01.02.2021 22:45 | Son Güncelleme:
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Çanakkale açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının can salı ile seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen can salındaki 9 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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İkindi
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Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Batı Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
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