Çanakkale açıklarında geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 12 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "KB-4510" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.



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