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Çanakkale açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.09.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 54 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botuyla kurtarılarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Çanakkale sahil güvenlik operasyon

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