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Çanakkale Belediyesi’nden olta balıkçılarına uyarı

16.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Çanakkale Belediyesi, olta balıkçılığı yapan vatandaşlara olta balıkçılarının çöpe ve çevreye attığı misina ve iğnelerin ucundaki yiyeceği yemeye çalışan martılar, kediler ve köpeklerin midesine ya da vücuduna batarak, hayati tehlike oluşturduğu yönünde uyarıda bulundu.

Çanakkale Belediyesi’nden olta balıkçılarına uyarı

Konu ile ilgili olarak Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Tüm olta balıkçılığı yapan kentlilerimizin dikkatine! Kentimizin sahil kesiminde, olta balıkçılarının çöpe ve çevreye attığı misina ve iğneler, ucundaki yiyeceği yemeye çalışan martılar, kediler ve köpeklerin midesine ya da vücuduna batarak hayati tehlike oluşturuyor. Özellikle de kanatlı hayvanlarda geri dönüşü olmayan hasara neden olabiliyor. Başka can dostlarımızın canının yanmaması için lütfen bu konuda daha hassas olalım!" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale Belediyesi’nden olta balıkçılarına uyarı

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