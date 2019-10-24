Çanakkale Boğazı’ndaki kırmızı cisim hedef tahtası çıktı

Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim kentte merak konusu oldu.

HEDEF TAHTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Çok yavaş seyir yapan römorkörün çektiği cismin Saroz Körfezi’nde askeri gemilerin atışlarında kullanılan hedef tahtası olduğu anlaşıldı.

3 SAATTE ULAŞTILAR



Askeri römorkör Saroz Körfezi’ne yaklaşık 3 saatte ulaştı.

Kaynak: İHA





