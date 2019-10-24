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Çanakkale Boğazı’ndaki kırmızı cisim hedef tahtası çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 24.10.2019 10:00 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı’nda askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim merak konusu oldu. Cismin askeri gemilerin atışlarında kullanılan hedef tahtası olduğu anlaşıldı.

Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim kentte merak konusu oldu.

HEDEF TAHTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çok yavaş seyir yapan römorkörün çektiği cismin Saroz Körfezi’nde askeri gemilerin atışlarında kullanılan hedef tahtası olduğu anlaşıldı.

3 SAATTE ULAŞTILAR

Askeri römorkör Saroz Körfezi’ne yaklaşık 3 saatte ulaştı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı kırmızı cisim

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