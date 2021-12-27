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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi demir bölgesine çekildi

27.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi demir bölgesine çekildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda seyreden Panama bandıralı kuru yük gemisinde makine arızası meydana geldi.

Portekiz'den Kocaeli'ndeki Dil İskelesi'ne giden 94 metre uzunluğundaki 2 bin 498 grostonluk "NorthStar Glory" adlı geminin makineleri Akbaş mevkisi önlerinde arızalandı.

Bir süre sürüklenen geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Nazım Tur" römorkörü sevk edildi.

Gemi, arızası giderilmek üzere römorkör eşliğinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

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