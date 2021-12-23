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Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesinde 143 düzensiz göçmen yakalandı

23.12.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesinde 143 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda bir balıkçı teknesinde yakalanan 143 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesi açıklarında seyir halindeki durumundan şüphelendikleri balıkçı teknesini takibe aldı.

Ekipler, teknede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çeşitli ülkelere mensup 143 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Kepez Limanı'nda karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Teknedeki 6 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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