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Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

09.09.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İçinde 1 kişinin bulunduğu özel tekne, Akbaş mevkisinde karaya oturdu. Teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, karaya oturduğu yerden çekilerek kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

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Çanakkale Çanakkale Boğazı kegm tekne

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