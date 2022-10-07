Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi, tıbbi tahliyeleri gerçekleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

Panama bayraklı 333 metre boyundaki "MSC Fantasia" isimli gemide seyahat eden İtalyan uyruklu A.M. ve G.M. rahatsızlandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine yolcuların tıbbi tahliyesine karar verildi.

Yolcu gemisinden Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı "TCSG-23" botuna alınan İtalyan yolcular, karaya çıkarılıp 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi, ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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