YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

07.10.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi, tıbbi tahliyeleri gerçekleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

Panama bayraklı 333 metre boyundaki "MSC Fantasia" isimli gemide seyahat eden İtalyan uyruklu A.M. ve G.M. rahatsızlandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine yolcuların tıbbi tahliyesine karar verildi.

Yolcu gemisinden Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı "TCSG-23" botuna alınan İtalyan yolcular, karaya çıkarılıp 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi, ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildiÇanakkale'de bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi
AK Partili Özhaseki, Turhal Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasında konuştu:AK Partili Özhaseki, Turhal Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasında konuştu:
Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduAdına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Çanakkale Boğazı

Çanakkale Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:07
İkindi
16:20
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.