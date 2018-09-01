SPOR

Ünlü futbolcu ve eşini dövdüler!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.09.2018 23:19 | Son Güncelleme

Dostluk maçı için Çanakkale'ye gelen ünlü futbolculardan Emre Aşık, feribot sırası nedeniyle başlayan tartışmada darp edildi. Yaşanan arbedede Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık da yaralandı. İlk tedavileri Eceabat'ta bulunan sağlık merkezinde yapılan çift, olayla ilgili Eceabat Karakolu'nda ifade verdi.

Ünlü futbolcu ve eşini dövdüler!

Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda 2018 Troya Yılı kapsamında yapılacak dostluk maçı için çok sayıda yıldız futbolcu Çanakkale'ye davet edildi. Aralarında Ümit Karan, Hasan Kabze, Ergün Penbe gibi isimlerin bulunduğu yıldızlar topluluğunda bulunan futbolcu Emre Aşık, Çanakkale'de talihsiz bir olay yaşadı.

Emre Aşık Yağmur Aşık

İddiaya göre saat 17.00'da Truva Atı'nın önünde yapılacak olan fotoğraf çekimine yetişmeye çalışan yıldız futbolcu, Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istedi. Feribot görevlilerinin Aşık'ın talebini geri çevirmesi üzerine ünlü futbolcunun eşi Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti.

Feribot için sıra bekleyen araçların şoförleri ve çevredeki esnafın da gelmesiyle kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Emre Aşık ve eşi yaralandı. İlk tedavileri ise Eceabat'ta bulunan sağlık merkezinde yapılan çift, olayla ilgili Eceabat Karakolu'nda ifade verdi. (Habertürk)

PARTNERArşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...Arşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
Avrupa Ligi grupları kuraları çekildi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli olduAvrupa Ligi grupları kuraları çekildi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu
Yasmani Copello Elmas Lig 400 metrede üçüncü olduYasmani Copello Elmas Lig 400 metrede üçüncü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emre aşık Yağmur Aşık

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Kadıköy'de büyük yıkım!

Kadıköy'de büyük yıkım!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

Tarık Çamdal: 'Paramı almadan Galatasaray'dan ayrılmam'

Tarık Çamdal: 'Paramı almadan Galatasaray'dan ayrılmam'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekvandocu Rabia Kuşcu hayatını kaybetti

Tekvandocu Rabia Kuşcu hayatını kaybetti

Ünlü futbolcu ve eşini dövdüler!

Ünlü futbolcu ve eşini dövdüler!

Avrupa Ligi grupları kuraları çekildi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi grupları kuraları çekildi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Yasmani Copello Elmas Lig 400 metrede üçüncü oldu

Yasmani Copello Elmas Lig 400 metrede üçüncü oldu

Ramil Guliyev Elmas Lig final etabında ikinci oldu!

Ramil Guliyev Elmas Lig final etabında ikinci oldu!

#SONDAKİKA Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu: Lokomatif Moskova, Porto ve Schalke 04

#SONDAKİKA Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu: Lokomatif Moskova, Porto ve Schalke 04

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.