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Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta ziyarete açıldı

02.11.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta ziyarete açıldı

SİNOP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Sinop'a geldi.

Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda açılan müze, 2-4 Kasım tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Vali Erol Karaömeroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, müzenin özellikle gençlere Çanakkale Zaferi'nin önemini ve ruhunu anlattığını söyledi.

Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi'ni Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ikinci kez Sinop'ta ağırlama fırsatı bulduklarını dile getiren Karaömeroğlu, "Bu mobil müze Çanakkale Zaferi'nin özetidir. Burada özellikle çocuklarımıza, gençlerimize Çanakkale Zaferi'nin önemi anlatılıyor. O bakımdan çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenleri kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle bir kez daha anıyorum." dedi.

Karaömeroğlu ve beraberindekiler, daha sonra mobil müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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