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Çanakkale Savaşı şehit ve gazilerinin torunları Ankara'ya gelecek

04.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çalışkan: - "Balkanlar'daki Osmanlı tebaasının çocukları ve torunları, atalarının kahramanlık destanı yazdığı toprakları yakından tanımak için Türkiye'ye geldi. Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'dan 50 kişinin yer aldığı heyet, Bursa'yı da ziyaret ettikten sonra Ankara'ya gelecek"

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, Balkanlar'daki Osmanlı tebaasının çocukları ve torunlarının, atalarının kahramanlık destanı yazdığı toprakları yakından tanımak için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'dan 50 kişinin yer aldığı heyet, Bursa'yı da ziyaret ettikten sonra Ankara'ya gelecek." ifadesini kullandı.

Çalışkan yazılı açıklamasında, şehit yakınlarının maddi imkansızlıklar nedeniyle Çanakkale'ye gelemediğini ve dedelerinin can verdiği toprakları görmek istediğini iletmeleri üzerine Vakfın, "Uluslararası Çanakkale Dayanışması" projesini hayata geçirdiğini belirtti.

Vakfın proje ekibinin Çanakkale şehitlerinin yakınlarını bulmak amacıyla Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da şehir şehir, köy köy ve kasaba kasaba dolaşarak alan araştırması yaptığını ifade eden Çalışkan, şehitlerin torunlarına ulaştıklarını kaydetti.

Toplam 7 ülkeden gelen 50 şehit ve gazi yakınının 7 Temmuz'a kadar Türkiye'de bulunacağını aktaran Çalışkan, Çanakkale kahramanlarının torunlarının, düzenlenecek etkinliklerle gençlerle tanışıp kaynaşacağını vurguladı.

Çanakkale Savaşı şehitlerinin ve gazilerinin torunlarının İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Çanakkale'ye gittiğini dile getiren Çalışkan, "Türk tarihinin altın sayfalarından Çanakkale'de, 107 yıl önce düşmana karşı savaşan Balkanlar'daki Osmanlı tebaasının çocukları ve torunları, atalarının kahramanlık destanı yazdığı toprakları yakından tanımak için Türkiye'ye geldi. Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'dan 50 kişinin yer aldığı heyet, Bursa'yı da ziyaret ettikten sonra Ankara'ya gelecek." açıklamasında bulundu.

TDPV Yönetim Kurulu Başkanı Çalışkan, Ankara'da düzenlenecek "Şehitlerimize Vefa ve Anma Gecesi"nde, Çanakkale şehitlerin torunları ile davetlilerin bir araya geleceğini aktardı.

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