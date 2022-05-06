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Çanakkale Savaşları'na ait mektup, fotoğraf ve haritalar Tarihi Alan Başkanlığı envanterinde

06.05.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa'nın emir ve talimatlarının da yer aldığı, kendi imzaları bulunan mektuplar ve belgeler, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergilenecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma asker mektupları, fotoğraf ve haritalar ile Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimat ve emirlerinin de bulunduğu 360 parça eser, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı envanterine dahil edildi.

Tarihi Alan Başkanlığınca 3 yıl önce, askeri kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi amacıyla "Sahip Çıkalım" başlıklı kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda, Çanakkale Savaşları'na ait objeler vatandaşlar tarafından Tarihi Alan Başkanlığı'na bağışlandı. Koleksiyonerlerin elindeki objeler de satın alındı.

İstanbul'daki bir koleksiyonerden alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeler, envantere kaydedildi.

Aralarında Büyük Önder Atatürk ve Enver Paşa'nın emir ve talimatlarının da yer aldığı, kendi imzaları bulunan mektuplar ve belgeler, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergilenecek.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere, Çanakkale Savaşları ile alakalı çok önemli gördükleri belgelerin envantere dahil edildiğini bildirdi.

Bunlar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nın en önemli anlarında verdiği emirleri içeren 3 mektubun da bulunduğunu aktaran Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Savaşları'yla ilgili bütün araştırmacılara cevap verebilecek orijinal, özgün ve içeriği çok geniş belgeler envanterimizde yerini almaya başladı. Çanakkale'de çok özel bir tarihi binayı restore ederek Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi haline çok yakın bir zamanda getireceğiz. Çanakkale araştırmacıları hangi konuda neyi merak ediyorsa, bu belgelerden ulaşmış olacak. Bundan sonra da Çanakkale ile ilgili elinde bilgisi ve belgesi olan, savaş malzemesi olan herkesten Tarihi Alan Başkanlığına bunları ulaştırmalarını bekliyoruz."

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