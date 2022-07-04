Çanakkale Seramik ve Kale Banyo Brandverse Awards’tan ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, prestijli markaları Kale Banyo ve Çanakkale Seramik ile sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği Brandverse Awards’tan aldığı 2 ödül ile zirvedeki yerini korudu.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, Social Media Awards Turkey, 6. yılında dijitaldeki en başarılı marka ve projeleri Brandverse Awards’un 360 derece kapsamlı evreninde ödüllendirmeye başladı.

Türkiye’nin kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey, bu yıl Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle Brandverse Awards çatısı altında gerçekleşti.

Türkiye’deki 55 binden fazla marka ve ajansların sosyal medya performanslarının değerlendirildiği yarışmada, Kale Banyo ve Çanakkale Seramik iki önemli ödül kazanarak 5 yıldır olduğu gibi zirvedeki ilk iki sırada yerini aldı.

Kale’nin Evin Senin Dünyan, Dünyan Senin Evin misyonu doğrultusunda başlattığı #İyiBakDünyana hareketini sahiplenen Çanakkale Seramik ve Kale Banyo markaları, çalışan, paydaş ve toplum sağlığını ön plana alan, eğitici içerikleri ve doğa dostu paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

Tasarımı teknolojiyle buluşturduğu akıllı çözümleri banyolara taşıyan Kale Banyo ile şık, yenilikçi, trend ürünleri tüketiciyle buluşturan Çanakkale Seramik bu yıl da zirvede yer alarak sosyal medyanın kendi kategorisindeki en başarılı markaları oldu.

Sosyal medyadaki performanslarıyla, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri bölümü, Seramik kategorisinde birinci olan Çanakkale Seramik Altın Ödül’ü kazanırken, Kale Banyo da aynı kategoride ikinci olarak Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri için bu yıl 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre tamamen analitik olarak incelendi.

1 Nisan 2021-1 Nisan 2022 dönemindeki çalışmaları kapsayan değerlendirmede, takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Kapsamlı değerlendirme sonucuna göre her kategorinin en başarılı markaları belli oldu.

