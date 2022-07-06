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Çanakkale Ticaret Borsası

06.07.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,12HTSBuğday (yemlik)Kg7,11HTSZeytin (yağlık)Kg20,00MTSElma (sanayi tipi)Kg2,88MTSKeçi sütüLitre8,00MTSKoyun sütüLitre8,84MTSİnek sütüLitre7,33MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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